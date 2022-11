Winterliches Gemüse und anspruchsvolle Musik

Man nehme einen großen Topf, füge winterliches Gemüse und deftige Würstchen hinzu, würze das Ganze mit Klängen des poetischen Rhythm and Blues, fusioniert mit einer geballten Portion aus Jazz-, Rock- und Folk-Elementen. Fertig ist ein Menü, das sich etwa 60 Gäste in der Wehdemer Begegnungsstätte ausgezeichnet schmecken ließen.

Kultureintopf lockt viele Besucher in die Begegnungsstätte

Bei der jüngsten Auflage des Kultureintopfs des Stemweder Kulturrrings gab es nicht nur ordentlich was auf den Teller – im Anschluss an deftigen Grünkohl, Wurst und Co. sorgte ein gehaltvolles Gedeck aus Herz, gefühlvollen Texten, mitreißenden Passagen und bewegenden Themen für allerbeste Unterhaltung.