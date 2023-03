Wissbegieriger Elefant gastiert in Stemwede

„Das Elefantenkind“ ist ein Abenteuer für Menschen ab vier Jahren. Am Sonntag, 5. März, 15 Uhr, tritt das „Theater Töfte“ auf Einladung des Vereins JFK Stemwede mit dem Stück im Life House in Stemwede-Wehdem auf.

Das „Theater Töfte“ zeigt am Sonntag, 5. März, im Life House in Stemwede das Stück „Das Elefantenkind“. Kinder zahlen 3 Euro Eintritt, Erwachsene 4 Euro.

„Vor langen, langen Jahren, als die Elefanten noch keinen Rüssel hatten, lebte ein Elefantenkind, das war voll unersättlicher Neugier und stellte immerfort Fragen nach allem, was es sah oder hörte oder fühlte oder roch oder berührte“, heißt es in der Ankündigung.

„Seinen Eltern und Geschwistern, dem fedrigen Onkel Strauß, der großen Tante Giraffe und der breiten Tante Nilpferd, dem haarigen Onkel Pavian, dem bunten Vogel Kolokolo und der scheckigen Riesenschlange wurde das ständige „Wer? Wie? Was? Wieso? Weshalb? Warum?“ des wissbegierigen Elefantenkindes schon bald zu viel.

Am liebsten hätten sie sich Bananen oder Kokosnüsse in ihre Ohren gestopft. Also machte sich der kleine und doch so mutige Elefant ganz alleine auf eine große Reise durch das faszinierende Afrika, traf viele Tiere und erlebte dort viele Abenteuer.“

Karten für die Vorstellung sind an der Tageskasse erhältlich. Für Informationen steht das Life House telefonisch unter der Nummer 05773/991401 zur Verfügung.