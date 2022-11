Wölfe töten Schafe – Herde gerät in Panik

Wer die hohe sommerliche Weidevieh-Dichte in den Ochsenmoor-Wiesen zwischen Stemwede, Hüde, Hunteburg und Damme kennt, den überrascht diese Nachricht eher nicht.

Angriff im Ochsenmoor nahe Stemwede: Zwei Tiere gerissen, 25 ertrinken bei Flucht in Gräben

Wolfssichtungen und Tier-Risse gibt es mittlerweile auch in den niedersächsischen Nachbarkommunen von Stemwede. Der jüngste Vorfall im Ochsenmoor beunruhigt auch Stemweder Landwirte, die dort Flächen besitzen oder gepachtet haben, um Weidevieh zu halten.

Es waren nachweislich einer oder auch mehrere Wölfe, die auf einer Weide an der Haßlinger Straße (sie führt von Marl in Richtung Schäferhof in Stemshorn) zwei Schafe gerissen und angefressen haben.