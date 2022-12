Wüppenhorst: "So friert Müll in der Tonne nicht fest"

Dass bei diesen frostigen Temperaturen nicht nur die Autos übergefroren sind, sondern auch die Mülltonnen und deren Inhalte, spüren Bürger in diesen Tagen ganz deutlich.

In diesen Tagen ein gewohntes Bild: Raureif liegt auf dem Mülltonnendeckel, und innen kann der Abfall an der Wand festfrieren.

Die Firma Wüppenhorst Entsorgungsbetriebe aus Oppenwehe informiert daher aus gegebenem Anlass die Haushalte. „Bei sehr vollen Tonnen oder feuchten Materialien friert der Abfall schnell an der Wand oder am Boden des Abfallgefäßes fest“, weiß Wüppenhorst. „Dieses Problem tritt oft bei organischen Abfällen auf, wie zum Beispiel in den Biotonnen. Aber auch die Restmülltonnen sind betroffen.“

Die Altpapiertonne und die Gelbe Tonne hingegen seien durch die trockene Beschaffenheit des Inhaltes geschützt. Um zu verhindern, dass die Mülltonne einfriert, hat das Oppenweher Entsorgungsunternehmen Tipps für die Haushalte.

Der Boden sollte mit zerknülltem Zeitungspapier oder mit Eierkartons ausgelegt werden. Die Abfälle sollten in Zeitungspapier eingewickelt oder in Papiertüten gelegt werden. Plastiktüten gehören nicht in die Biotonne.

Achtung bei nassem Laub und feuchtem Grünschnitt: Diese Gartenabfälle beschleunigen das Festfrieren des gesamten Inhaltes der Biotonne.

Die Tonnen sollten im Winter nach Möglichkeit an einem witterungsgeschützten Platz stehen.

Auch die Deckel können festfrieren. Ein kleines Holzstück oder Pappe zwischen Deckel und Abfallbehälter können Abhilfe schaffen. Foto: Dieter Wehbrink

Auf keinem Fall sollten die Mülltonnen überfüllt und zusammengepresst werden. Notfalls sollte festgefrorener Abfall am Tag der Leerung mit einem Spaten oder einem langen Stab gelockert werden.

Um zu verhindern, dass der Deckel der Tonne festfriert, wird empfohlen, ein Stück Pappe oder ein kleines Holzstück zwischen Deckel und Abfallbehälter zu klemmen.