„Zilli“ macht sich viele Gedanken um Drohne und Stemwede

Der Gemeinderat hatte in der letzten Sitzung des Jahres 2022 über den Preisträger entschieden. Die Trophäe und Urkunde überreichte Stemwedes Bürgermeister Kai Abruszat nun gemeinsam mit Dierk Müller-Nolting, dem Vorsitzenden des für Heimatpflege zuständigen Ausschusses, sowie Ratsmitglied Brigitte Höger-Allhorn. Auch das Land Nordrhein-Westfalen honoriert das ehrenamtliche Engagement und fördert den Preis mit insgesamt 5000 Euro. Wilhelm Gülker und seine Frau Edeltrud waren sichtlich überrascht und erfreut über die Würdigung und die Höhe des Preisgeldes.

Ein Verwendungszweck für das Geld werde sich garantiert finden lassen, sagte Gülker, der in seinem Heimatort bereits etliche Projekte angeschoben, begleitet und fertiggestellt hat – sei es das Jubiläum „400 Jahre Bohmhake“, die Neuanpflanzung der Friedhofshecke, die Organisation und Durchführung von Open Air-Gottesdiensten an der Immenklause oder auf der Bohmhake, die Erneuerung des Dorfplatzes oder die Errichtung einer Radler-Schutzhütte auf der Krollage. „Wer durch Drohne geht, wird überall Spuren der Tätigkeiten von Wilhelm Gülker finden“, sagte Dierk Müller-Nolting, der noch viele weitere Beispiele aufführte. Und die Drohner Ratsfrau Brigitte Höger-Allhorn bestätigte, dass überall dort, wo in Drohne Hilfe benötigt werden würde, Willi sofort zur Stelle sei – ob mit Muskelkraft, Computer oder Trecker.

„Wilhelm Gülker, auch Zilli genannt, ist vielen Menschen rund um den Stemweder Berg durch seine hilfsbereite und schlagfertige Art bekannt. Er macht sich viele Gedanken um Drohne und Stemwede“, berichtete Brigitte Höger-Allhorn. „Dieser jahrzehntelange Einsatz für die Dorfgemeinschaft und den Zusammenhalt ist wirklich vorbildlich“, sagte Bürgermeister Kai Abruszat. Die Mitglieder des Gemeinderates seien sich daher einig gewesen, dass die Heimat-Preis-Voraussetzungen zur Pflege und zum Erhalt von Bräuchen und Traditionen mehr als erfüllt wurden und werden. „Dass der Heimat-Preis für eine Einzelperson vergeben wird, ist ein Leuchtzeichen für andere, sich für den eigenen Ort einzusetzen, Neubürgerinnen und Neubürger in den Ort zu integrieren, an Traditionen festzuhalten und diese zu fördern“, erklärte Abruszat.

Einen Platz für die Trophäe hatte Gülker direkt im Sinn. „Den stellen wir in die neue Immenklause.“ Der Heimat-Preis ist Teil des landeseigenen Förderprogramms „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“. Damit wertschätzt die nordrhein-westfälische Landesregierung das Engagement der Menschen, die ihre Heimat jeden Tag – im Großen wie im Kleinen – gestalten.