„Zu viel Gülle und zu große Wohnungen“

Ein Haus im Rohbau. Wie groß sollen Wohnungen in Stemwede sein?. Kleiner als bisher, meint Uta Gesenhues.

Und sie war völlig anders als von den anderen Fraktionen erwartet.

Die Twiehausenerin, Ex-Leiterin der Schule für Erziehungshilfe in Mindenerwald und jetzt im Ruhestand, begründete für ihre Fraktion die Ablehnung des Stemweder Haushalts für 2021. Sie kommentierte dazu aber weniger die Zahlen, sondern „erklärte“ den Ratsmitgliedern, wie sie sich grüne Politik in Stemwede vorstellt.

Ura Gesenhues, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Stemweder Rat. Foto: privat

Um so verwunderter zeigte sich anschließend der CDU-Fraktionsvorsitzende Andreas Weingärtner. Er stellte – unter dem Applaus seiner Fraktion und der FDP – fest: „Unter dem Tagesordnungspunkt behandeln wir eigentlich den Haushalt und nicht ein Plädoyer für grüne Klimaschutzpolitik.“

Uta Gesenhues sagte unter anderem Folgendes: „Vor allem in der Vergangenheit entstand auf vielen landwirtschaftlichen Flächen in Stemwede durch Ausbringung von Gülle und Kunstdünger eine hohe Belastung des Bodens mit Nitrat, die sich im Grundwasser niederschlägt“, sagte Gesenhues. „Große rote Bereiche auf der Nitratbelastungskarte zeigen, dass Stemwede hier ein Problem hat.“

Der Einsatz von Pestiziden und die Überackerung der Wege-Seiten-Ränder hätten dazu beigetragen, dass die Artenvielfalt zurückgegangen sei.

Die Versiegelung von Flächen durch Siedlungen und Gewerbegebiete verhindere eine Anreicherung tieferer Bodenschichten mit Grundwasser. „Das Trinkwasser wird in heißen Sommern jetzt schon knapp“, sagte Gesenhues.

Stemweder würden sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich mehr Energie verbrauchen als andere Städte und Gemeinden im Kreis.

Stemwede verbrauche auch nach einer Mitteilung des Statistischen Landesamtes mehr Wohnfläche als andere. „Demnach ist eine Wohnung in Stemwede durchschnittlich 130 Quadratmeter groß. Der landesweite Durchschnitt liegt bei 90 Quadratmetern.“

Stemweder Gebäude seien oft „nicht ausreichend energetisch saniert“. Es fehle die professionelle Beratung von Bauherren und die Bereitstellung kommunaler Fördertöpfe für Sanierung und energetische Maßnahmen. Dazu brauche die Gemeindeverwaltung eine „unabhängige Ingenieurskompetenz im Hochbau“. Es sei den Grünen unverständlich, dass die Bauamtsleiterstelle nicht neu besetzt worden sei und die Gemeinde Kompetenz von außen einkaufen müsse.

Die Grünen würden mit Blick auf die wirtschaftlichen Folgen von Corona eine höhere Verschuldung der Gemeinde Stemwede für Investitionen in die Infrastrukturen „für vertretbar“ halten.

Die Kernbotschaft der grünen Ratsfraktion lautet, dass man „grüne Antworten auf die Herausforderungen dieser Zeit“ brauche. „Nutzen wir die Pandemie und die Klimakrise als Chance für einen klimafreundlichen Neustart in ein lebens- und liebenswertes Stemwede“, sagte Gesenhues. Es seien in dieser Richtung viele Jahre vergangen, ohne dass planvolle Maßnahmen erfolgt seien. Es fehle ein Masterplan, und der künftige Klimaschutzmanager werde seinen Aufgaben in Stemwede mit nur 17 Wochenarbeitsstunden nicht gerecht werden können.

Klimaschutz, so forderte Gesenhues, müsse in Stemwede vorrangig „kommunale Pflichtaufgabe werden. Jede Entscheidung müsse auf ihre Klimarelevanz hin hinterfragt werden. Der Energie- und Wärmebedarf müsse zunehmend aus erneuerbaren Quellen aus der Region gedeckt werden.

Die Siedlungs- und Gewerbepolitik müsse sich „im Einklang mit maßvollem Flächenverbrauch vollziehen.“ Baulückenschließung müsse vor Baugebietsentwicklung gehen. Bis 2040, so lauteten Prognosen, würde die Bevölkerungszahl um 25 Prozent sinken. Gesenhues: „Für wen bauen wir eigentlich noch? Und gibt es preiswerten Wohnraum in Stemwede für Menschen, die von Armut und Flucht betroffen sind?“