Wieder sechs Eingangsklassen für 2022/2023 an den drei Grundschulen in Stemwede

Steigende Schülerzahlen: Beste Aussichten ab 2022/2023 und für die nächsten Jahre gibt es für die Schulen in Haldem, Oppenwehe und Levern.

Noch vor wenigen Jahren gab es in der Jahresabschlusssitzung des Stemweder Rates Sorgen und lange Gesichter wegen ständig zurückgehender Geburtenzahlen in der Gemeinde. Damit verbunden war sogar die Sorge um den Fortbestand der einen oder anderen Grundschule in Trägerschaft der Gemeinde.