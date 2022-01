Zwei Autofahrer schwer verletzt

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Sonntag, etwa um 15.15 Uhr in Oppendorf gekommen. Dabei wurde ein Autofahrer lebensgefährlich, ein anderer schwer verletzt.

Frontalzusammenstoß in Stemwede-Oppendorf: Golf-Fahrer eingeklemmt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Beide Autos waren frontal zusammengestoßen. Die Feuerwehr blieb vor Ort, um die Unfallstelle für den Sachverständigen auszuleuchten. Einer der Fahrer war so schwer verletzt, dass der Rettungshubschrauber aus Bielefeld nachalarmiert werden musste.

Auf der Oppendorfer Straße in der Nähe der Einmündung zur Firma Schwettmann-Holzbau waren sich zwei Autos begegnet. Ein Golf fuhr in Richtung Stemwederberg-Straße. Ein Kleintransporter war in der Gegenrichtung zur Rahdener Straße unterwegs.