Zu einer heftigen Kollision zweier Autos ist es am Donnerstagmorgen in Stemwede-Destel gekommen. Dabei wurden die beiden Fahrerinnen verletzt.

Heftige Kollision auf Desteler Straße in Stemwede

Eine 40-jährige Opel-Fahrerin aus der Gemeinde Stemwede war den Erkenntnissen der Polizei zufolge gegen 7.40 Uhr auf dem Flöteweg in östlicher Richtung unterwegs. Als die Frau in den Kreuzungsbereich mit der Desteler Straße einfuhr, kam es laut den Beamten zum Zusammenstoß mit dem VW Multi.Van einer 50-jährigen Frau aus Bünde. Die fuhr zu diesem Zeitpunkt auf der Vorfahrtstraße in Richtung Norden.

Auf Grünstreifen geschleudert

Durch den Aufprall kam der VW in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und touchiert mit der Beifahrerseite das Mauerwerk einer Umspannanlage. Anschließend überfuhr der Wagen einen Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen und prallt schließlich frontal gegen einen Baum. Der Opel der Stemwederin hingegen schleuderte auf die gegenüberliegende Straßenseite und kam auf dem dortigen Grünstreifen zum Stehen.

Ein alarmierter Notarzt sowie die Besatzungen zweier Rettungswagen kümmerten sich um die beiden Fahrerinnen. Diese kamen zur weiteren Behandlung in die Krankenhäuser nach Lübbecke und Minden. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.