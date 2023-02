Zwei Bands rocken in Stemwede

Mit „The Backyard Band“, die Boogie-Rock und Rock ’n’ Roll spielen, und den Pop-Rockern von „Wilsun“ veranstaltet der JFK Stemwede am Samstag, 25. Februar, von 20 Uhr an ein energiegeladenes Doppelkonzert im Life House in Stemwede-Wehdem.

„Alte Clubs, Alkohol, der Geruch von Kippen in der Luft und jede Menge Rock’n’Roll. Diese Dinge gehen einem durch den Kopf, wenn man die Musik von The Backyard Band zu Gehör bekommt“, schreiben die Veranstalter vom Verein JFK Stemwede. „Als hätten die vier spät-pubertierenden Musiker aus dem Rheinland beim Gitarristen der New York Dolls gelernt, zeigen sie auf der Bühne genau das, was Johnny Thunders damals meinte.“

„Perfektionismus? Fehlanzeige! Dafür aber ganz viel Dreck, Schweiß und Rock ’n’ Roll! Laute Gitarren, dynamische Bässe, knallende Kick-Drums und schneidende Harp-Sounds“, wirbt der JFK. „Die Musik ist zu punkig für den Blues – und zu bluesig für den Punk. Aber trotzdem stehen Punks und Blues-Liebhaber gemeinsam mit Hippies, Metallern, Indie/Alternative-Jüngern und sonstigen Musik-Enthusiasten bei den Konzerten der Band im Publikum.“

„The Backyard Band“ tourt unentwegt durch die Clubs und über die Festival-Bühnen der Republik und des benachbarten Auslands. Sie untermauert ihren inzwischen legendären Ruf als Live-Band. Ein Höhepunkt dieser Entwicklung dürfte der Auftritt beim WDR-Rockpalast „Crossroads Festivals“ gewesen sein.

„The Backyard Band" bedient Punk- und Bluesliebhaber gleichermaßen.

Die Pop-Rock-Band „Wilsun“ begeistert das Publikum mit ihrer energiegeladenen Performance und einer positiven Message: Dass jeder auch in schweren Zeiten das Leben genießen darf und kann. „So verzaubert sie mit Herz und Seele jedes Publikum, ohne sich dabei zu ernst zu nehmen“, schreibt der JFK. Zu erwarten ist ein buntes Programm aus verschiedensten Einflüssen, getragen von den Erzählungen des Frontsängers Micah, die selbst bei den komplexeren Stücken des Programms immer eine lockere Stimmung vermitteln.

Karten sind auch an der Abendkasse erhältlich. Für Reservierungen und Informationen steht der JFK Stemwede unter Telefon 05773/991401 zur Verfügung. Reservierungen sind auf der Homepage unter www.jfk-stemwede.de oder auch per E-Mail unter [email protected] möglich.