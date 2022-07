Stemweder Firma führt Betrieb Henke weiter

Stemwede/Brockum

In jedem Gerücht steckt meistens ein Fünkchen Wahrheit. Manchmal auch noch mehr. Wie jüngst in der kleinen Gemeinde Brockum im Südteil des Landkreises Diepholz. Dort spekulierten die Bürger darüber, dass Berndt Henke aus seinem alteingesessenen Elektrofachbetrieb an der Rahdener Straße aussteigen will.