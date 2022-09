Stemweder Schüler in ganz NRW mobil

Stemwede

Schüler sowie Eltern und Freunde profitieren im September und Oktober von Stemwedes Schülerticketregelung. Das Schüler-Ticket Westfalen, das in diesem Schuljahr erstmalig alle Stemweder Schüler erhalten haben, gilt an den Wochenenden im September und Oktober sowie in den kompletten Herbstferien in ganz NRW.