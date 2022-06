„Stemweder sind keine Patienten zweiter Klasse"

„Wenn man nach Abzug des Zuschusses von 178.000 Euro von einem verbleibenden 350-Millionen-Vorhaben ausgeht und der Kreis diese Summe als Ganzes als Investitionszuschuss an die Mühlenkreiskliniken gibt, wird es der Kreis als Forderung an die Kommunen weiterreichen“, erläuterte Lange. „Der Anteil der Gemeinde Stemwede – unter Berücksichtigung der derzeitigen Steuerkraft – würde dann 23 Millionen Euro betragen, gerechnet auf 30 Jahre. Das bedeutet eine jährliche Mehrbelastung für den Stemweder Gemeindehaushalt von etwa 760.000 Euro.“ „Wie man damit hier bei uns in Stemwede umgehen will, muss sicher sorgfältig beraten werden“, sagte Lange sorgenvoll. „Und: Die 350 Millionen Euro sind eine Summe, die sich möglicherweise noch durch Baukostenerhöhung steigen wird. Entsprechend vergrößern sich die Lasten, die uns Stemweder dann treffen.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar