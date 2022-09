Stemwedes Sirenen heulen am Warntag

Ein landesweiter Warntag ist für Donnerstag, 8. September, angekündigt. Dabei werden in ganz NRW um 11 Uhr zeitgleich in allen teilnehmenden Kreisen, kreisfreien Städten und Gemeinden die verfügbaren Warnmittel getestet. Dazu zählen beispielsweise die Sirenen.

Landesweiter Test am Donnerstag, 8. September: Auch Apps wie NINA schlagen Alarm

Sirenen werden am Donnerstag, 8. September, auch in Stemwede zur Probe heulen.

Aber auch über die Warn-Apps werden Bürgerinnen und Bürger gewarnt. Ziel ist es laut Stemweder Gemeindeverwaltung, die Bevölkerung für das Themenfeld „Warnung“ zu sensibilisieren und zu informieren, damit sie im Ernstfall richtig reagieren und wissen, wie sie sich selbst helfen können.

Auch in Stemwede wurden von 2019 bis 2021 insgesamt 12 neue elektronische Sirenenanlagen installiert, um die Einwohner flächendeckend mit Warnungen erreichen zu können. „Der laute Ton einer Sirene ist ein effektives Mittel, um Tag und Nacht die Menschen auf die Existenz einer Gefahr aufmerksam zu machen“, heißt es aus dem Amtshaus in Levern. „Anschließend kann sich die Bevölkerung über die Medien weitere wichtige Informationen zum richtigen Verhalten und zur Gefahrenlage beschaffen.

Um 11 Uhr wird von der Kreisleitstelle in Hille ein Probealarm aller Stemweder Sirenen ausgelöst. Das Sirenensignal für den Probealarm ist eine Kombination aus den Tönen Entwarnung (Dauerton) - Warnung (Heulton auf - und abschwellend) - Entwarnung (Dauerton). Diese Töne werden jeweils eine Minute zu hören sein. Im Einklang mit den Empfehlungen des Landes NRW wird es zwischen den Tönen eine Pause von 5 Minuten geben, so dass der Probealarm insgesamt 13 Minuten dauert.

Auch Apps wie NINA, die vor Unwetter und anderen Katastrophen warnt, sollen den Probealarm vermelden. Foto: dpa

Die Bürger sollen im Ernstfall bei einer Auslösung der Sirenen geschlossene Räume aufsuchen, Türen und Fenster geschlossen halten und das Radio einschalten. Bei akuten Gefahren werden über Hörfunk sowie über die Warn-Apps Informationen und Verhaltenshinweise gegeben. Die Notrufnummern 110 und 112 sind nur in Notfällen zu wählen. Neben der Erprobung der Sirenensysteme werden auch Informationen über die Warn-Apps vermittelt. Alle Leitstellen in Nordrhein-Westfalen sind mit MoWaS, dem sogenannten Modularen Warnsystem ausgestattet. Damit kann die Leitstelle in Hille etwa die Warn-App NINA (Notfall-Informations- und Nachrichten-App) ansteuern. Über die App werden auch Unterwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes verbreitet.

Die App „NINA“ kann kostenlos im App Store beziehungsweise im Google Play Store heruntergeladen werden. Über MoWaS ist zudem die Ansteuerung von Fernsehen und Radio unmittelbar möglich. Weitere Informationen zur Warnung der Bevölkerung erhalten Interessierte auf der Internetseite des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen unter https://www.im.nrw/themen/gefahrenabwehr/warnung . Ein bundesweiter Warntag findet noch am Donnerstag, , 8. Dezember, statt. Weitere Informationen sind auch unter https://warnung-der-bevoelkerung.de/ erhältlich.