Stichlinge: „Es ist angerichtet“

Die Mindener Stichlinge beim Dinner for six (von links):Birger Hausmann, Kirsten Gerlhof, Martin Janke, Stephan Winkelhake, Jürgen Juchtmann und Annika Hus. Die Kabarettisten treten am 8. und 9. April im Gasthaus „Am Museumshof“ auf

Foto: Bernd Horstmann