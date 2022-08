Teddy ist krank – das DRK Stemwede hilft

Aktion am 14. August in Wehdem soll Kinder mit den Themen Ärzte, Krankenhaus und Krankenwagen vertraut machen und ihnen Ängste nehmen

Stemwede

Auf dem Parkplatz der Stemweder Physiotherapie in Wehdem wird am kommenden Sonntag, 14. August, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr eine Teddyklinik vom Deutschen Roten Kreuz eingerichtet.