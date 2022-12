Testzentren der Mühlenkreiskliniken über die Feiertage anders geöffnet

Für die Testzentren am Johannes-Wesling-Klinikum in Minden, am Blasheimer Markt in Lübbecke, am Krankenhaus Rahden, am Krankenhaus Bad Oeynhausen, am Alten Güterbahnhof in Herford und am Kaiser-Center Löhne gelten folgende Zeiten:

Samstag, 24. Dezember, 8 bis 16 Uhr

Sonntag, 25. Dezember, 11 bis 16 Uhr

Montag, 26. Dezember, 11 bis 16 Uhr

Samstag, 31. Dezember, 8 bis 17 Uhr

Sonntag, 1. Januar 2023, 13.30 bis 16 Uhr

Für das Walk-In-Testzentrum Herforder Straße in Löhne und das Walk-In-Testzentrum Alte Volksbank in Löhne gelten folgende Zeiten:

Samstag, 24. Dezember, 11 bis 16 Uhr

Sonntag, 25. Dezember, 11 bis 16 Uhr

Montag, 26. Dezember, 11 bis 16 Uhr

Samstag, 31. Dezember, 12 bis 17 Uhr

Sonntag, 1. Januar 2023, 12 bis 17 Uhr

Das Testzentrum in der Oststraße 23 in Herford hat folgende Öffnungszeiten über die Feiertage: