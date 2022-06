Testzentrum auf Kanzlers Weide in Minden schließt

Minden

Das Drive-In-Testzentrum der Mühlenkreiskliniken (MKK) auf Kanzlers Weide in Minden wird am Sonntag, 26. Juni, geschlossen. Als Ersatz steht das Testzentrum am Johannes-Wesling-Klinikum zur Verfügung. Darauf weisen die MKK in einer Pressemitteilung hin.