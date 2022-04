SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty zu Besuch in Lübbecke

Lübbecke

Es ist gegen Mittag und Gemüsehändler Heinz Kröger packt so langsam seine Lauch- und Apfelkisten zusammen. „Es war manchmal etwas laut, aber gestört hat es nicht“, sagt er – offenbar gänzlich ungerührt von dem Spektakel wenige Meter neben seinem Stand. Der Lübbecker Wochenmarkt ist am Mittwoch Kulisse für den SPD-Spitzenkandidaten auf Wahlkampftour in OWL gewesen.

Von Friederike Niemeyer