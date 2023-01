Thomas Röckemann: „Ich stehe für Disziplin“

Während die anderen kleineren Parteien auf die Nominierung eines Landratskandidaten verzichtet haben, geht die AfD bei der Wahl am Sonntag, 15. Januar, an den Start. Mit Thomas Röckemann. Der Mindener Anwalt für Verkehrsrecht ist im Kreisgebiet und darüber hinaus kein Unbekannter.

Schon im September 2020 wollte das 58-jährige Kreistagsmitglied Landrat werden. Mit 6,8 Prozent reichte es damals aber nur zu Platz vier unter vier Mitbewerbern. Bekanntermaßen gewann schließlich Anna Katharina Bölling (CDU) die Wahl, wurde im vorigen Jahr allerdings im Nachgang der Landtagswahl zur Regierungspräsidentin berufen, weshalb nun erneut gewählt wird. Für Thomas Röckemann ist genau diese Personalie Motivation, erneut anzutreten, wie er sagt: „Man kennt das schon aus anderen Bereichen, dass gerade Politiker, die nicht unbedingt geeignet sind, nach oben befördert werden. Es ist also an der Zeit, dass sich etwas in unserem Kreis zum Guten wendet. Genau deshalb kandidiere ich.“