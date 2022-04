Tierliebe ist ihr ein besonderes Anliegen

Ihren 100. Geburtstag feiert an diesem Freitag, 1. April, Ursula Notholt. Die Seniorin wohnt im Bad Oeynhausener Stadtzentrum an der Bahnhofstraße im betreuten Wohnen „Sabirowsky Service und Wohnen“.

1922 erblickte Ursula Notholt in Landsberg an der Warthe das Licht der Welt. Dort wuchs sie als Einzelkind auf und erinnert sich auch heute gerne an die zahlreichen Urlaube an der Ostsee. „Die Freude über die Urlaube dort war immer groß. In der Ostsee zu baden war immer herrlich“, sagt Ursula Notholt.