Tigernachwuchs im Tierpark Ströhen

Zu den wichtigen Aufgaben eines Zoos oder Tierparks gehört es, auch im Bereich Artenschutz tätig zu sein. Dahinter versteckt sich eine unglaublich spannende und anspruchsvolle Arbeit. Auch der Tierpark Ströhen hat es sich zur Aufgabe gemacht, vom Aussterben bedrohte und gefährdete Tierarten zu erhalten und zu züchten.

Im natürlichen Lebensraum bedroht

Dazu gehören unter anderem die Sibirischen Tiger. Der Sibirische Tiger ist die größte aller noch sechs lebenden Tigerunterarten und zugleich die größte aller Katzenarten überhaupt. Vor allem durch die Verringerung der Großwildbestände und durch Wilderei ist der sibirische Tiger in seinem natürlichen Lebensraum bedroht und als „stark gefährdet“ eingestuft. Die Gesamtpopulation der sibirischen Tiger in freier Wildbahn wird auf 400 bis 450 Tiere geschätzt.

„ Die ersten Tage haben wir Mutter und Kind ganz in Ruhe gelassen, um die Bindung nicht zu gefährden. “ Jürgen Grimberg

Viele Jahre hat es im Tierpark Ströhen keinen Tigernachwuchs mehr gegeben. Das letzte Tigerbaby war die heute vier Jahre alte Tigerkatze Amara. Amara ist die letzte Tochter, des über die Landesgrenzen hinaus bekannten Tigerkaters Akbar. Akbar wurde seinerzeit im Tierpark Ströhen von Hand aufgezogen und ist 2018 im hohen Alter von 20 Jahren verstorben. Tierpfleger Jürgen Grimberg: „Die ersten Tage haben wir Mutter und Kind ganz in Ruhe gelassen, um die Bindung nicht zu gefährden. Inzwischen können wir ganz beruhigt sein. Amara kümmert sich liebevoll um ihren ersten Nachwuchs.“

Tigerin Amara kümmert sich bisher liebevoll um ihren Nachwuchs. Foto: Timo Pollert

„Bis wir die beiden das erste Mal voneinander trennen, um herauszufinden, ob es sich um einen kleinen Kater oder um eine kleine Katze handelt, wird es noch ein Weilchen dauern,“ berichtet Tierparkleiter Nils Ismer. „In der Regel greifen wir nur ein, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. So lange Mutter und Kind wohlauf sind, das Baby täglich aktiver wird, augenmerklich zunimmt und von der Mutter gesäugt wird, gibt es zunächst keinen Grund die beiden zu trennen.“ Der Einzige, der zurzeit das Nachsehen hat und die Tigeraußenanlage alleine bewohnen muss, ist Papa Antaris. Der Kater muss, bis das Jungtier groß genug ist, von seiner kleinen Familie getrennt leben. Auch für Antaris ist es der erste Nachwuchs.

Tigerpapa stammt aus der Slowakei

„Wir haben sehr lange nach einem geeigneten Partner für Amara gesucht“, berichtet Yvonne Habermann aus der Tierparkverwaltung. „Es sollte ein blutsfremder, gesunder und junger sibirischer Kater werden. Im Frühjahr 2019 konnten wir endlich Antaris, einen wundervollen jungen Tigerkater, aus dem Zoo in Hradok in der Slowakei nach Ströhen holen.“ Wenn der junge Papa nun brummend am Zaun auf und ab stolziert, könnte dass der Stolz auf seine kleine Familie sein.