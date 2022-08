Traum von Öl-Millionen endet als Flop

In Heithöfen und Stemwede gab es vor 40 bis 50 Jahren Überlegungen , dass man in dieser Region nicht nur Erdöl finden, sondern auch fördern könnte

Heithöfen/Stemwede

„Ick will yu van dage den Ölge-Grösken van däi Ölge-Firma uittahlen“ – so erinnert sich die Autorin dieses Artikels an die 1970er Jahre, als eine von einer Ölfirma beauftragte Heithöfenerin in die Bauernstube der Schwiegereltern kam und aus einem Leinen-Geldbeutel einige Geldmünzen auszahlte.

Von Gertrud Premke