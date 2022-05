Trinkwasserampel steht auf Gelb

Seit Wochen sei sehr wenig Niederschlag gefallen, während die Sonnenscheindauer zunehme und die Temperaturen steigen würden. In den vergangenen Tagen sinke in der Folge im Hochbehälter Bergkirchen aufgrund des außerordentlich hohen Wasserverbrauches der durchschnittliche Füllstand stetig. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sorgsam mit Trinkwasser umzugehen. Von Gartenbewässerung und der Befüllung von Swimming-Pools sei bis auf Weiteres abzusehen, erklärt dazu der WBV.

Jeder in der Verantwortung

Die Trinkwasserampel wurde zunächst auf Gelb gestellt. Sie kann unter anderem abgerufen werden über die Internetseiten der Stadtwerke Bad Oeynhausen und Löhne. Der WBV empfiehlt, regelmäßig auf die Trinkwasserampel zu schauen. Der Verbandsvorsteher und Löhner Bürgermeister Bernd Poggemöller: „Es handelt sich um eine vorbeugende Maßnahme. Wir reden noch nicht vom Wassernotstand. Aber klar muss sein: Hier ist jeder einzelne in der Verantwortung, damit das System nicht überlastet wird.“

Sollte dauerhaft mehr Trinkwasser aus dem Leitungsnetz entnommen werden als nachts in die Hochbehälter gepumpt werden könne, drohe eine massive Störung der regionalen Trinkwasserversorgung. Der WBV möchte daher frühzeitig die Weichen dafür stellen, dass dieser Fall nicht eintritt.

Neuer Hochbehälter

Der Wasserbeschaffungsverband Am Wiehen hatte vor dem Hintergrund der allgemeinen Situation Konsequenzen gezogen. Ein neuer Hochbehälter in Bergkirchen wurde errichtet und 2021 in Betrieb genommen. Die Brunnengalerie am Wasserwerk Südhemmern wurde ertüchtigt. Eine Transportleitung von Lübbecke nach Hüllhorst wird gebaut.

Vertragliche Regelungen mit den Nachbarn in Minden und Herford wurden getroffen, um Wassermengen zukaufen zu können. Für die Region soll ein Gutachten erstellt werden, um neue Trinkwasser-Ressourcen erschließen zu können.