Trinkwasserampel steht wieder auf Grün

Lars Bökenkröger, stellvertretender Verbandsvorstand: „Die Situation hat sich wieder verbessert. Da der Sommer aber noch nicht vorbei ist, beobachten wir die Entwicklung weiterhin aufmerksam.“ Die aktuellen Wetterprognosen zeigen für die kommenden Wochen heiße und trockene Perioden auf. Nach wie vor sei es wichtig, dass jeder mithilft die Trinkwasserressourcen zu schonen.

Regenwasser sammeln

„Wir alle können uns schon jetzt auf die heißen Tage vorbereiten“, erklärte Bökenkröger. Er empfiehlt, während der momentan kühleren Tage, Regenwasser für Gartenbewässerungen und Poolbefüllungen zu sammeln. „Regentonnen gibt es in vielen Geschäften und ein Anschluss an ein Regenwasserfallrohr ist einfach zu bewerkstelligen.“

Um über die Hintergründe der Trinkwasserversorgung und die Notwendigkeit zum Sparen zu informieren, wird der Wasserbeschaffungsverband „Am Wiehen“ in der kommenden Woche einen Info-Flyer an alle Haushalte verteilen. Der Flyer enthält kompakte Informationen über die Trinkwasserversorgung in der Region. Er klärt auf über die Grundwassersituation und über die Auswirkungen, die durch die Entnahme von zu großen Wassermengen an sommerlich-heißen Tagen entstehen können und enthält zusätzliche, nützliche Tipps.

Zu wenig Regen

Experten haben wiederholt festgestellt, dass es seit Jahren zu wenig regnet, vor allem im Winter. Demzufolge sind an vielen Stellen in Deutschland die Grundwasserspiegel gesunken. Ähnlich ist es auch im Versorgungsgebiet des Wasserbeschaffungsverbandes. Hinzu kommt, dass nicht einfach „auf Knopfdruck“ so viel Wasser gefördert werden kann, wie an den besonders heißen Sommertagen benötigt wird. Durch technische Lösungen wie den Hochbehälter und Belieferungsverträge mit Nachbarversorgern hat der WBV weitgehend Vorsorge getroffen.

Wegen der massiv gestiegenen Verbräuche und der aktuellen Hitze war der Wasserstand im Hochbehälter in Bergkirchen seit etwa Mitte Juni kontinuierlich gefallen. Daraufhin war die Trinkwasserampel auf Gelb und später auf Rot gestellt worden. Das Pool-Befüllungen von Pools, ausgiebige Hofreinigungen und Gartenbewässerungen sollte daraufhin unterlassen werden.

Die Trinkwasserampel kann abgerufen werden über die Internetseiten der Gemeinden Hille und Hüllhorst sowie der Stadtwerke Bad Oeynhausen und Löhne. Der WBV „Am Wiehen“ empfiehlt, regelmäßig auf die Trinkwasserampel zu schauen. Die Solidarität aller Wassernutzerinnen und -nutzer sei gerade in den Sommermonaten gefragt, damit das Versorgungssystem nicht überlastet werde. Sollte dauerhaft mehr Trinkwasser aus dem Leitungsnetz entnommen werden als nachts in die Hochbehälter gepumpt werden kann, droht eine massive Störung der regionalen Trinkwasserversorgung.