Trotz Corona: „Es ist recht gut gelaufen“

Kreis Minden-Lübbecke

Es war ein Jahr zwischen Pandemie und Fachkräfteengpässen“ – Frauke Schwietert, Leiterin der Herforder Arbeitsagentur, hat am Mittwoch die Entwicklung des Arbeitsmarktes 2021 im Kreis Minden-Lübbecke in einem Satz zusammengefasst. Nein, es waren zwei: „Alles in allem ist es in den vergangenen Monaten recht gut gelaufen“, stellte sie im Rahmen eines Pressegesprächs fest.

Von Stefan Lind