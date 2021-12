Überfallener Lkw-Beifahrer wird von Auto mitgeschleift

Porta Westfalica

Zwei bisher Unbekannte, die sich am Mittwoch auf der Autobahn 2 als Polizisten ausgaben, haben aus einem angehaltenen Lastwagen Bargeld geraubt. Eines der Opfer versuchte noch wieder in den Besitz der Beute zu gelangen. Dabei hielt er sich am Fluchtfahrzeug fest und wurde einige Hundert Meter später auf die Straße geschleudert. Hierbei zog er sich diverse Verletzungen zu.