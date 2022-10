Mühlenkreiskliniken und Lions Club Porta Westfalica: Ukraine-Hilfe geht weiter

Hilfstransporte für die Ukraine In den letzten Hilfstransporten lieferten die Helfer vor allem Materialien für die Taktische Medizin, für die Allgemein- und Unfallchirurgie (Wundverbände) sowie die Anästhesie und die Intensivmedizin zur Unterstützung der Ärztinnen und Ärzte in die Krankenhäuser und das Militär.

Diese leisten auch viele Menschen im Kreis Minden-Lübbecke. So haben die Mühlenkreiskliniken (MKK) und der Lions Club Porta Westfalica die Aktion Ukraine-Hilfe auf den Weg gebracht. „Die Anfragen nach medizinischen Hilfsmitteln häufen sich und vor allem das Militär benötigt dringend weitere spezielle Materialien zur Wundversorgung in den Kriegsgebieten“, heißt es.

Insgesamt sind bei den MKK bisher 350.000 Euro Spendengelder eingegangen. Hilfsgüter und medizinische Gerätschaften im Wert von 310.000 Euro haben in sieben Transporten das Universitätsklinikum Minden in Richtung Riwne im Nordwesten der Ukraine verlassen. Geplant sind zukünftig feste monatliche Transporte, die in Riwne enden und von dort aus an andere Standorte sowie das Militär verteilt werden.

Hilfstransporte für die Ukraine Die Dankbarkeit in den Krisengebieten ist sehr groß. Die Ärztinnen und Ärzte sowie das Krankenhauspersonal und andere Helfer vor Ort sind einfach unglaublich glücklich über die Hilfsbereitschaft und das Engagement der Menschen in Deutschland. Foto: MKK

„In den letzten beiden Lieferungen befanden sich wichtige Materialien zur Wundversorgung und Blutstillung, um die Schwerstverletzten in den Kriegsgebieten schnellstmöglich gut versorgen zu können“, erklärt Serhii Tabulovych, Anästhesist am Johannes-Wesling-Klinikum Minden und Organisator der Hilfsaktion. „Die Zahl der Verletzten steigt täglich. Zum Glück normalisiert sich aber die Zivilversorgung wieder.“

Babyinkubatoren und Wärmelampen an das Kinderkrankenhaus in Kiew geliefert

Aber auch bei den kleinen Patienten fehlt es bei der Versorgung oft an wichtigen Dingen. Daher wurden erstmalig gebrauchte und reparierte Geräte wie Babyinkubatoren und Wärmelampen an das Kinderkrankenhaus in Kiew geliefert. Die Nachfrage nach eher selten benötigten Materialien steigt ebenso weiter. Bereits vor einigen Wochen waren Vakuumtherapie-Geräte, die vor allem bei Splitterverletzungen und großen Wunden eine schnellere Heilung unterstützen, sehr gefragt.

Hilfstransporte für die Ukraine Im Rahmen des Hilfsprojekts wurden erstmalig auch gebrauchte und reparierte Geräte wie Babyinkubatoren und Wärmelampen an das Kinderkrankenhaus in Kiew geliefert. Foto: MKK

„Auch heute noch sind die Ärzte und Ärztinnen vor Ort mehr denn je auf diese Spezialgeräte angewiesen“, ergänzt Tabulovych. Aber auch mobile Röntgen- und Ultraschallgeräte sind ein knappes Gut. „Wenn regionale Arztpraxen oder andere Gesundheitsdienstleister alte Geräte, die ausgemustert wurden, bei sich stehen haben, freuen wir uns sehr darüber und sorgen dafür, dass sie dort ankommen, wo sie dringend benötigt werden“, sagt Serhii Tabulovych. Weitere Informationen zur Abwicklung gibt es unter [email protected]

Das Hilfsprojekt läuft weiter. Dr. Peter Witte, Präsident des Lions Club Porta Westfalica, und Lions Club-Schatzmeister Rolf Watermann: „Wir sind begeistert von der bisherigen Spendenbereitschaft und bedanken uns für die unglaublich beeindruckende Solidarität in der Bevölkerung und hier in der Region. Wir möchten weiterhin konkret mit den Sachen, die dort dringend gebraucht werden, in der Ukraine helfen – und das sind in erster Linie auch medizinische Hilfsmittel. Wir hoffen, dass die regionale Hilfsbereitschaft nicht abreißt, weil die Lage in der Ukraine ein dauerhaftes Problem sein wird.“

Wer die Aktion Ukraine-Hilfe unterstützen möchte, kann Geld auf das Konto der Fördergesellschaft des Lions Clubs Porta Westfalica, IBAN DE8349050101 0040 0450 15, Stichwort „Ukrainehilfe MKK“, spenden. Davon werden laut den Organisatoren ohne Abzüge Arzneimittel und medizinischer Sachbedarf sowie Gerätschaften gekauft und über die ukrainische Kirche an Partnerkrankenhäuser der MKK geliefert.

Weitere Infos gibt es unter www.muehlenkreiskliniken.de/spende. Spendenbescheinigungen können ab einem Betrag über 200 Euro ausgestellt werden (bitte Adresse angeben). Unterhalb der Grenze gilt der Zahlungsnachweis als Spendenquittung beim Finanzamt.