Unfall in Rahden: Ein Toter, eine Schwerverletzte

Rahden

Ein 43-jähriger Autofahrer ist am späten Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in Preußisch Ströhen tödlich verletzt worden. Eine beteiligte Autofahrerin (33) wurde mit sehr schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Von Dieter Wehbrink