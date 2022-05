Lübbecke/Espelkamp

Kinder aufs Rad“ ist der Name eines Aktionsbündnisses, das seit 2017 auch in Deutschland besteht und schon mehrfach so genannte Kidical Masses durchgeführt hat. Am Aktionswochenende im Mai standen Slogans wie „Uns gehört die Straße“ auch in Lübbecke und Espelkamp im Mittelpunkt bei einem Demonstrationszug auf Fahrrädern am Samstagnachmittag – so wie in mehr als 200 weiteren Städten in 15 Ländern.

Von Ria Brandt und Andreas Kokemoor