Urkunden für Rechenkünstler

Die Herausforderung und das Lösen von Rätseln treiben sie an, sogar nach Schulschluss weiterzurechnen: Für ihren Fleiß sind fünf Schüler der Europaschule Bad Oeynhausen als Teilnehmer der 61. Mathematikolympiade mit Urkunden ausgezeichnet worden. Dabei waren die Aufgaben dieses Mal besonders knifflig.

„Insgesamt haben die Schülerinnen und Schüler dieses Mal nicht so gut abgeschnitten und weniger Punkte geholt“, sagt Nadine Eckert, die als Lehrerin an der Europaschule auch dem Korrektur-Team angehört. Umso erfreulicher sei es, dass ein Drittel der 15 Teilnehmer der Gesamtschule es sogar über die erste Runde hinaus in die zweite Etappe geschafft hat.