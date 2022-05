Vatertag in Bad Oeynhausen: Sicherheitskonzept im Sielpark geht auf

Im Sielpark, gerade auch an der Saline, herrscht am Donnerstagnachmittag beinahe beschauliche Ruhe. Radfahrer, Spaziergänger und Jogger sind unterwegs. Dort ein gewohntes Bild. Die Party findet dieses Mal, ganz offiziell und von der Stadt genehmigt, am „New Orleans“ und auf dem Inowroclaw-Platz statt. Viele junge Leute haben sich aber auch im frei zugänglichen Landschafts- und Kulturpark Aqua Magica (auf Bad Oeynhausener und Löhner Stadtgebiet) getroffen, sie sind offenbar dorthin ausgewichen.

+++ Update: Polizei räumt am Abend Acqua Magica +++ Foto: Nachdem der Tag zunächst friedlich verlaufen war, eskalierte die Lage am Abend im Aqua-Magica-Landschaftspark. Es kam zu Schlägereien. Die Polizei stellte Anzeigen wegen Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz. ...

Ausgelassene Partystimmung

Gegen 15 Uhr halten sich auf der Wiese nördlich des Cafés an der Allee des Weltklimas geschätzt mehrere hundert Jugendliche auf und feiern. Laute Musik ist zu hören. Es herrscht ausgelassene Partystimmung. Entlang der Bültestraße sind immer wieder auch Gruppen Jugendlicher, mit Bollerwagen ausgestattet, zu sehen, die zum Gelände der Aqua Magica pilgern. Auch auf der Rehmer Insel haben sich zahlreiche Jugendliche versammelt.

Dies bestätigt auch An­dreas Jürgensmeyer, Leiter der Polizeiwache Bad Oeynhausen, der bei einem Besuch im Sielpark vom Treffen der Jugendlichen im Aqua Magica-Park erfährt und sich anschließend auch selbst ein Bild von der Lage dort machen will.

Die Vatertagsparty am "New Orleans" im Stadtzentrum lockt zahlreiche Besucher an. Foto: Claus Brand

Insgesamt bewertet er das Geschehen am Nachmittag so, dass die gemeinsame Strategie von Polizei sowie Stadt und Ordnungsamt aufgegangen ist, mit der Allgemeinverfügung inklusive Alkoholverbot dem ausufernden Alkoholgenuss der Vorjahre im Umfeld der Saline einen Riegel vorgeschoben zu haben.

20 Beamte im Einsatz

2019 habe es die letzte größere Ansammlung an der Saline gegeben. „Viele scheinen sich an die Allgemeinverfügung der Stadt zu halten. Wir müssen jetzt im Auge behalten, wohin die Jugendlichen möglicherweise ausweichen “, sagt Jürgensmeyer. Mit Blick auf das Aqua Magica-Gelände sprach er von „geschätzt 300 Jugendlichen.“

Insgesamt waren für die Polizei am Himmelfahrtstag 20 Beamte mit Blick auf die Feiernden und Ausflügler im Einsatz. Beamte der Wache Bad Oeynhausen wurden von Kollegen der Wachen Porta Westfalica und Petershagen unterstützt. In der Mittagszeit habe der Dienst für die Kollegen begonnen, da ein Schwerpunkt des Einsatzgeschehens sich in der Vergangenheit am Vatertag immer wieder zwischen 16 und 17 Uhr abgespielt habe.

In der Vergangenheit hätten sich die Einsätze bis in den späten Abend erstreckt. Vor der Pandemie war mehrfach auch die Reiterstaffel der Polizei aus Dortmund für die Beobachtung des Treffens im Sielpark angefordert worden, zuletzt 2018.

Das frei zugängliche Gelände der Aqua Magica wird zum Treffpunkt. Foto: Claus Brand

Zu den Beamten, die dieses Mal für Sicherheit sorgten, zählten auch Maximilian Binder und Mathis Schwenker als Radstreife, unterstützt durch Andre Kroniger und Monika Figurska-Gerke vom städtischen Ordnungsamt, die ebenfalls mit dem Rad das Geschehen im Blick hatten. Ebenso im Einsatz: Diensthundführerin Stefanie Weber-Ta mit ihrer Malinois-Hündin, die am Nachmittag im Sielpark unterwegs war und ihren Einsatzort im weiteren Verlauf des Tages auch in der Innenstadt sah.

Zur Partymeile wurde am Nachmittag der gut gefüllte Inowroclaw-Platz am „New Orleans“. Betreiber Florent Tafilaj freute sich über den guten Zuspruch. Im Vorfeld hatte er sich in Abstimmung mit den Behörden dafür entschieden, dass Thema Sicherheit groß zu schreiben. So begleiteten 30 Mitarbeiter einer privaten Sicherheitsfirma das Event. „Lieber zu viele, als zu wenige“, sagte er.

„Verhältnismäßig ruhig“

Aufgebaut waren fünf Bierwagen, eine Bratwurst-Bude, eine Cocktail-Theke sowie zwei WC-Wagen. In Reichweite stand ein Dienstfahrzeug der Johanniter, Regionalverband Minden-Ravensberg. Bereits am Nachmittag wurde zur Musik der Band „Lemon Tree“ auf dem Platz getanzt. Der Trommler „Petit Conga“ und der DJ „Hoxtones“ sorgten anschließend für Unterhaltung. Die Party war bis 21 Uhr geplant.

Nils Schröder, Sprecher der Kreispolizeibehörde in Minden, sagte am Donnerstagnachmittag: „Im Kreisgebeit sind viele Leute unterwegs. Größere Auseinandersetzungen sind bislang aber nicht bekannt geworden. Bislang ist es ein verhältnismäßig ruhiger Vatertag.“

Vier Platzverweise

Für das städtische Ordnungsamt ordnete dessen Leiterin Michaela Brune am Nachmittag die Situation ein: „Mit der Akzeptanz des Alkoholverbotes im Sielpark sind wir sehr zufrieden. Etwa 30 Gruppen haben wir präventiv im Umfeld des Sielparkes angesprochen. Die Leute waren sehr einsichtig. Lediglich bei vier Personen mussten wir einen Platzverweis aussprechen.“ Im Sielpark sei es insgesamt ruhig gewesen.

Viele der angesprochenen Gruppen waren mit einem Bollerwagen unterwegs. Zum Geschehen auf der Rehmer Insel sagte sie: „Dort gibt es kein Alkoholverbot. Die Lage ist aber auch ruhig, kein Vergleich zu anderen Jahren im Sielpark.“ Bei sechs bis sieben Jugendlichen habe man dort bei Kontrollen Alkohol sichergestellt. Für das Ordnungsamt waren elf Mitarbeiter im Einsatz. Zum Geschehen auf der Aqua Magica könne sie wenig sagen, da ein Großteil der Fläche auf Löhner Stadtgebiet sei.