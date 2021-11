Vereinfachter Zugang zu Antikörper-Tests

Mühlenkreiskliniken bieten Verfahren in Minden und Herford an – Kosten zwischen 18 und 50 Euro

Lübbecke/Herford

Bin ich ausreichend gegen das Corona-Virus geschützt? Diese Frage stellen sich aktuell viele, die in der vergangenen Zeit eine Covid-19-Erkrankung durchlebt oder im Frühjahr eine Impfung erhalten haben. Beantworten können die Frage zwei Tests, die die Mühlenkreiskliniken von Montag, 15. November, im Corona-Testzentrum am Johannes-Wesling-Klinikum in Minden und im Testzentrum an der Oststraße in Herford anbieten