Verschuldung verdoppelt sich

Haushalt 2022: Stadt Rahden muss vielleicht neue Kredite aufnehmen – Ursache sind Investitionen in Schulen

Rahden

Wie sieht es in der Kasse der Stadt Rahden aus? Einen Überblick über die finanziellen Verhältnisse in Rahden hat Kämmerer Ralph Picker im Haupt- und Finanzausschuss gegeben. Dem Vortrag folgte ein engagierter Appell von Bürgermeister Dr. Bert Honsel zu mehr Sparsamkeit in den kommenden Jahren.

Von Michael Nichau