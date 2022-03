Versorgungssicherheit im Fokus

In Bad Oeynhausen wird Wasser-Transportleitung gebaut - Staugefahr an der Detmolder Straße

Bad Oeynhausen

Eine Großbaustelle im Bad Oeynhausener Süden ist der Grund: An der Detmolder Straße und in ihrem Umfeld müssen Autofahrer von sofort an mit erheblichen Beeinträchtigungen rechnen. Verlegt wird dort, wie berichtet, eine Wasser-Transportleitung.

Von Finn Heitland