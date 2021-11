Verständnis für Diplomatie entwickelt

Als Teilnehmer des Erasmus+-Programmes hat das Wittekind-Gymnasium vor kurzem mit einer kleinen Gruppe von Schülern der MEGA-AG (Make Environment Great Again) aus der Jahrgangsstufe 12, begleitet von Lehrerin Maren Müller, an der Model United Nations (MUN) in Torun (Polen) teilgenommen. Eine MUN ist eine Veranstaltung für Schüler, bei der die Vereinen Nationen simuliert werden.

Schülerinnen und Schüler des Lübbecker Wittekind-Gymnasiums nehmen an MUN in Polen teil

Sie haben an der Konferenz in Torun teilgenommen: (von links) Sascha Pollert, Paula Grau – mit Lehrerin Maren Müller – und Siobhán Sperath. Ebenfalls auf dem Foto: Schulleiter Dr. Eberhard Hagemeier (Zweiter von links).

Dieses Mal wirkten außerdem Delegationen aus Belgien, Spanien, den Niederlanden, der Slowakei und natürlich Polen mit.

Von dem MEGA-Projekt ausgehend, absolvierten die zukünftigen Abiturienten Workshops, die das Verständnis und das Bewusstsein über das Klima und die globale Erwärmung fördern sollten. So lernten sie, aus Wildpflanzen, wie zum Beispiel Brennnesseln, die traditionellen polnischen Teigtaschen „Piroggen“ zuzubereiten. Außerdem besuchten sie einen Gnadenhof, wo aus unterschiedlichen Situationen gerettete Schweine ein Zuhause gefunden haben.

Unter dem Motto „Human Environmental Indifference“ repräsentierten Paula Grau, Siobhán Sperath und Sascha Pollert an drei Tagen, von denen zwei Tage Ratssitzungen und der dritte eine Generalversammlung waren, ein Land ihrer Wahl. Paula Grau übernahm dabei souverän die Republik Österreich im zweiten Komitee der Generalversammlung, die sich mit den Oberthemen Wirtschaft und Finanzen auseinandersetzte, während sich Siobhán Sperath hervorragend als Republik Polen im Menschenrechtsrat einbrachte. Als dritter Repräsentant schlüpfte Sascha Pollert glaubwürdig in die Rolle des Islamischen Emirats von Afghanistan im Sicherheitsrat und wurde bei der Schlusszeremonie auch zum „best delegate of the Security Council“ gekürt.

Internationale Beziehungen

Da dies die erste MUN der drei Schüler war, waren sie vor der Veranstaltung sehr aufgeregt. Dieses Gefühl verflog allerdings bereits im Laufe des ersten Tages und alle drei nahmen mit Begeisterung an ihren jeweiligen Debatten teil.

Während der Veranstaltung entwickelte sich bei den Jugendlichen ein Verständnis für internationale Beziehungen und Diplomatie. Sie lernten neue Kulturen kennen, schlossen Freundschaften – durch das Eintauchen in die Kultur des Gastlandes während ihres Aufenthaltes in ihren Gastfamilien und durch ihre Recherche zu den Standpunkten der gewählten Länder. Dankbar für die vielen Eindrücke, Erlebnisse und Erfahrungen kehrte das Trio nach Deutschland zurück.