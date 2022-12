Viel Unterstützung für die Arbeit mit Kindern

"Die Raiffeisen Lübbecker Land AG unterstützt seit vielen Jahren die Arbeit der Kindergärten in der Region", betonte Eikenhorst. Die schon zur Tradition gewordene Spendenaktion werde auch in diesem Jahr durchgeführt. Das Geld geht an Kindergärten und Kindertageseinrichtungen aus den Bereichen Lübbecke, Preußisch Oldendorf, Hüllhorst und Rödinghausen. In den vergangenen elf Jahren hat das Unternehmen an alle Einrichtungen insgesamt rund 60.000 Euro ausgeschüttet.

Die jeweilige Spendenaktion wird in einem Drei-Jahres-Plan durchgeführt. In diesem Jahr ist der zweite Block an der Reihe, also sind 32 von insgesamt 76 Einrichtungen Nutznießer dieser Aktion. Damit will das genossenschaftliche Unternehmen die hervorragende Arbeit vor Ort unterstützen und dazu beitragen, dass einige Wünsche zusätzlich erfüllt werden können.

Die Spendenübergabe fand wieder in einer kleinen gemütlichen Feierstunde statt. Über Geld konnten sich freuen:

der Kindergarten Parität „Knallkiste“, Lübbecke (Jessica Brandt);

die Kindertagesstätte „Wilde Wiese“, Lübbecke (Sabine Wolter);

die Kindertagesstätte „Regenbogen“, Lübbecke;

der DRK-Kindergarten „Gänseblümchen“, Preußisch Oldendorf (Heike Schulte);

der Evangelische Kindergarten „Baum des Lebens“, Getmold (Lisa Buchweitz);

der DRK-Kindergarten „Max & Moritz“, Bad Holzhausen (Selma Gürel);

der AWO-Kindergarten, Börninghausen (Andrea Schlottmann);

der Evangelische Kindergarten „Wunderwelt“, Preußisch Oldendorf (Christiane Hörrmann);

der Waldkindergarten „Die Glückspilze“, Preußisch Oldendorf (Agnes Hüffer-Unverfärth);

das DRK-Familienzentrum „Kita Holzwurm“, Rödinghausen;

die Kindertagesstätte „Pustblume“, Lübbecke (Carmen Frobieter);

der Evangelische Kindergarten, Rödinghausen-Bruchmühlen (Nicole Schlingmann);

die Evangelische Kindertageseinrichtung „Schatzinsel“, Lübbecke (Andrea Lange);

das Evangelische Familienzentrum Kindergarten Schnathorst, Hüllhorst (Claudia Radke);

der Evangelische Kindergarten, Beethovenstraße, Lübbecke (Aylin Zimmerling);

die DRK-Tageseinrichtung „Tausendfüßler“, Hüllhorst (Flavia Mucedda);

der DRK-Kindergarten „Miteinander“, Lübbecke (Annita Münster);

die Additive Kindertagesstätte „Sonnenschein“, Lübbecke (Anna Noetzel);

der Evangelische Kindergarten „Unterm Regenbogen“, Tengern (Jessica Vortmeyer);

der AWO-Kindergarten „Sausewind“, Alswede (Sarah Johanning);

der Evangelische Kindergarten „Arche Noah“, Blasheim (Sandra Ewert);

die Kita Schwenningdorf (Reinhild Gering);

der Evangelische Kindergarten, Gehlenbeck (Janine Dombrowski);

der Evangelische Kindergarten, Eilhausen;

der Evangelische Kindergarten „Schatzkiste“, Schnathorst;

der Waldorf-Kindergarten, Lübbecke;

die Kindertagesstätte „Zwergennest“, Hüllhorst;

der Kindergarten „Huckepack“, Hüllhorst;

der Evangelische Kindergarten „Wannewupp“, Nettelstedt;

die Kindertagesstätte „Kuckucksnest“, Rödinghausen-Bruchmühlen;

der AWO-Kindergarten, Börninghausen;

der Evangelische Oberlin-Kindergarten, Bruchmühlen.

Bastelaktion wird es auch wieder geben

Die in den vergangenen vier Jahren durchgeführte Bastelaktion der Kindergärten wird es auch in diesem Jahr geben. Unter dem Motto „Tiere und Insekten auf dem Bauernhof“ sollen die Kunstwerke der Kinder im Raiffeisen-Markt in Lübbecke ausgestellt werden. Für die ersten drei Plätze werden Preise vergeben. Die Kunden im Raiffeisen-Markt bilden die Jury. Die Erfahrungen derVergangenheit hätten gezeigt, welch wunderbare Kunstwerke dabei entstehen können, hieß es am Rande des Spendenübergabe. Die 2019 erstmals durchgeführten Bauernhofbesuche könnten zurzeit leider nicht stattfinden.

Die Raiffeisen Lübbecker Land AG ist als Agrardienstleister im Lübbecker Land mit insgesamt mehr als 70 Beschäftigten an acht Standorten flächendeckend vertreten. Die Geschäftsfelder liegen im Agrargeschäft, im Einzelhandel, im Handel mit Bau- und Brennstoffen und im Energiesektor. Im Einzugsbereich der Genossenschaft gibt es 76 Einrichtungen für Jungen und Mädchen, die regelmäßig berücksichtigt werden.

Vorstand Karl-Heinz Eikenhorst betonte, dass man alle Einrichtungen, die sich für den Nachwuchs der Kunden des Unternehmens einsetzten und sie hervorragend betreuten, berücksichtigen möchte. Er dankte allen Erzieherinnen und Erziehern für ihre gute Arbeit.