Vollsperrung nach Ostern

In dieser Woche galt an der Eidinghausener Straße im Bereich der Flutmuldenbrücke eine Verkehrsführung mit Ampel und entsprechend Autoverkehr auf jeweils nur einer Spur. Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes haben den Brückenbereich mit Blick auf Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg in Augenschein genommen.

Foto: Louis Ruthe