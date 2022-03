Vom Glück, in Deutschland leben und arbeiten zu dürfen

Bad Oeynhausen/Herford

Mehr als 100 Gäste sind auf Einladung der Volksbank Herford-Mindener Land am Dienstagabend im GOP-Varieté im Kaiserpalais in Bad Oeynhausen zusammengekommen, um einer der engagierten Stimmen aus der Politik zu lauschen: Zu Gast war an diesem Abend Wolfgang Bosbach.

Von Gabriela Peschke