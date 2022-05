Bad Oeynhausen

Einmal nach Hawaii, Las Vegas und New York – für viele Menschen steht der Besuch dieser Orte auf der Bucket List der Dinge, die sie unbedingt erleben möchten. Leon Ekelhoff aus Bad Oeynhausen kann hinter diesen Dingen schon einen Haken setzen. Er macht momentan ein Auslandsjahr in den USA und lernt die Kultur, die Menschen und das Leben in Amerika kennen. Im Rahmen des Parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP) des Bundestags ist er im August 2021 nach Amerika geflogen und lebt seitdem im Bundesstaat Wyoming in der Stadt Powell.