Lübbecke/Hille

Das politische Sommergespräch der Landfrauen im Kreis Minden-Lübbecke ist schon eine kleine Tradition. In diesem Jahr war es eher ein Frühlingsgespräch, bedingt durch den Termin der Landtagswahlen im Mai. So trafen sich die Landfrauen zum Polit-Talk an der Windmühle Südhemmern. Eingeladen hatten sie diesmal ausschließlich Kandidatinnen.