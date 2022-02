Von Montag an öffnet sich die Schranke

Medical City Plaza in Bad Oeynhausen: Parkhaus am Stadion ist eingeweiht

Bad Oeynhausen

Schlaglöcher und Pfützen gehören der Vergangenheit an: Wer einen Termin im Ärztehaus hat, zum Vereinsheim des FCO will oder später einmal das neu entstehende Gesundheitszentrum an der Eidinghausener Straße besuchen möchte, kann sein Auto oder Fahrrad von nun an bequem und vom Wetter geschützt im Parkhaus am Stadion abstellen. Mit der Einweihung des Neubaus ist ein weiterer Schritt in Richtung Medical City Plaza getan.

Von Lydia Böhne