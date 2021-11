Wagen schleudert gegen Mauer

72-Jähriger muss nach Unfall in Bad Oeynhausen ins Krankenhaus

Bad Oeynhausen-Werste

Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstag in Bad Oeynhausen-Werste ein Auto gegen eine Grundstücksmauer geschleudert. Der Fahrer (72) musste mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.