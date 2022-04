Lübbecke/Minden

Insgesamt 15 Bewerber aus acht verschiedenen Parteien und Gruppierungen treten bei der Landtagswahl NRW 2022 am 15. Mai in den Wahlkreisen 88 (Minden-Lübbecke I) und 89 (Minden-Lübbecke II) an. Der Wahlausschuss des Kreises hat jetzt alle eingereichten Wahlvorschläge zugelassen.

Von Stefan Lind