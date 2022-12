Wahlplakat von SPD-Kandidat Ali Dogan mit „Nazi“-Schriftzug beschmiert

Ein Wahlplakat des Landratskandidaten der SPD für den Kreis Minden-Lübbecke, Ali Dogan, ist mit dem Wort „Nazi“ und einem Hitlerbart verunstaltet worden. Die SPD prüft, ob neben dem Plakat in Porta Westfalica noch weitere Aufsteller verunstaltet wurden. Die Polizei ist informiert.

Landratswahl 2023 in Minden-Lübbecke

„Eine solche Schmiererei ist nicht nur Sachbeschädigung, sondern ein deutlicher Angriff auf unsere Demokratie“, sagt Hussien Khedr aus Hiddenhausen, stellvertretender Bundesvorsitzender der AG Migration und Vielfalt in der SPD. „So etwas hat keinen Platz in unserer Gesellschaft und so etwas darf auf keinen Fall geduldet werden. Wir als Gesellschaft müssen uns dagegen zur Wehr setzen und diejenigen, die das getan haben, müssen dafür zur Rechenschaft gezogen werden.“

Es sei gut zu wissen, dass die Polizei diese Sache weiter verfolgen werde, so Hussien Khedr weiter. Trotzdem müsse man sich fragen, wer das getan hat. „Ein Mindestgrad an politischer Bildung würde das Wissen voraussetzen, wofür ein Sozialdemokrat steht, nämlich für Demokratie, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Im zweiten Weltkrieg wurden die Sozialdemokraten für diese Grundsätze von den Nazis verfolgt“, sagt der SPD-Politiker weiter.

Der Respekt voreinander und im Umgang miteinander sei eine Stärke der demokratischen Parteien. Khedr: „Wir möchten an die Täter appellieren, dass in einer Demokratie Wahlkampf nur mit demokratischen Mitteln durchgeführt werden sollte und wir setzen auf die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Minden Lübbecke.“

