Wald zum Anfassen

Das Regionalforstamt (RFA) Ostwestfalen-Lippe (OWL) und die Kommunale Abfall-Verwertungs-Gesellschaft (KAVG) Minden-Lübbecke sind in der Rolle des Gastgebers. In diesem Jahr soll es wieder eine Veranstaltung unter dem Motto "Holz- und Ressorucentage Mindenerwald" geben.

Am Samstag, 27. August, und Sonntag, 28. August, ist es soweit: Nach dreijähriger coronabedingter Pause soll dann auf dem Gelände des Entsorgungszentrums Pohlsche Heide in Hille zum 12. Mal die traditionelle Großveranstaltung der KAVG und des Regionalforstamtes Ostwestfalen-Lippe stattfinden.

Neuer Name

Henning Schreiber, Geschäftsführer KAVG, und Holger-Karsten Raguse, Leiter des Regionalforstamtes OWL, kündigen die beliebte Veranstaltung, die jetzt unter dem Namen „Holz- und Ressourcentage Mindenerwald“ neu aufgelegt und erstmals im Sommer stattfinden wird, gemeinsam an

„Mit dem neuen Namen möchten wir allen Besucherinnen und Besuchern verdeutlichen, dass wir, die KAVG und das Regionalforstamt, bewährte Tradition mit innovativer Zukunft verbinden. Wo und wie könnten wir das besser zeigen als bei diesem Ereignis, das über die Grenzen des Kreises bekannt ist und Tausende Menschen anzieht?“, führen Schreiber und Raguse aus.

Klima und Umwelt

„Klima, Umwelt, Zukunft“ lautet das Motto der Holz- und Ressourcentage 2022. Die Besucher können erleben, welche Rolle der Wald mit Flora und Fauna für den Menschen spielt und warum er verletzlich, aber schlicht unersetzlich ist als Lebens- und Wirtschaftsraum, Natur- und Wohlfühlort.

Standen in den ersten Veranstaltungsjahren seitens des Forstamtes die Themen Heizholz und Aufarbeitungsverfahren im Vordergrund, liege der Fokus jetzt auf der Wiederbewaldung nach Sturm und Käfer, auf dem Waldumbau in Zeiten der Klimakrise, erklärt Holger-Karsten Raguse in diesem Zusammenhang. „Der Wald hustet, aber wir machen ihn wieder fit, wenn wir uns gemeinsam kümmern und ihn schätzen mit seinen unglaublich vielen Facetten und Funktionen.“

Regionale 2022

Henning Schreiber freut sich besonders, „dass wir die große Ehre haben, Gastgeber der Regionale 2022 mit dem UrbanLand Sommer zu sein“. An dem sicherlich außergewöhnlichen Stand der Regionale mit vielen Aktionsflächen können die Besucherinnen und Besucher „innovative Lösungen aus OWL für ein besseres Leben“ erleben.

Zu den Zukunftsprojekten der Regionale gehört auch die geplante „Smart Recycling Factory – Pohlsche Heide“: Dort soll ein Kompetenz- und Innovationszentrum für zirkuläre Kreislaufwirtschaft entstehen. Es sei ein Leuchtturmprojekt im Kreis Minden-Lübbecke, das sich den Gästen bei den Holz- und Ressourcentagen präsentieren werde.

Kranfahrten

Zudem soll bei der Veranstaltung im Spätsommer erneut ein vielfältiges Rahmenprogramm geboten werden mit Gewinnspielen, Kranfahrten, Live-Musik, leckerem Essen, vielen Aktionsflächen und „Wald zum Anfassen“. Diese Punkte würden die Veranstaltung zu einem Erlebnis für Groß und Klein machen, erklären die Veranstalter. Auf dem großzügigen Ausstellungsgelände könnten nach ihren Angaben rund 20.000 Besucher begrüßt werden, „selbstverständlich unter strengster Einhaltung der dann aktuell geltenden Corona-Regeln“.