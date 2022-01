Warme Jahreszeit beliebt

Im Februar gibt es zwei Daten für den Hochzeitstermin, die sich besonders gut merken lassen: 02.02.2022 und 22.02.2022. „Für den 2. Februar sind alle vier möglichen Termine vergeben, am 22. Februar ist noch einer von vier Terminen frei, um 9.45 Uhr.“ Das sagte Kerstin Vornheder aus dem Büro des Bürgermeisters auf Anfrage.

Im Jahr 2021 haben 197 Paare sich im Standesamt in Bad Oeynhausen das Ja-Wort gegeben. Im Jahr 2020 verzeichnete die Stadtverwaltung 225 Trauungen.

Im Januar 2021 gab es nach Kerstin Vornheders Angaben bisher nur zwei Trauungen im Standesamt am Ostkorso 5. Dafür gebe es für den weiteren Verlauf des Jahres aber bereits 22 Anmeldungen für Eheschließungen. Kerstin Vornheder: „An den besonderen Standorten für Trauungen im Wasserschloss Ovelgönne, auf dem Museumshof im Siekertal sowie auf der Bühne des GOP im Kaiserpalais sind für die Monate Mai, Juni, Juli und August aber bereits alle Termine vergeben.“ Freie Termine, so im Wasserschloss in Eidinghausen und im GOP, gebe es erst wieder im September.