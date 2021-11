Wasseranalyse auffällig

Kiesabgrabung: Sorge um Heilquellenschutz in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen

Bei Wasseruntersuchungen, die die Stadt vorsorglich zweimal im Jahr an der Kiesgrube am Gut Deesberg vornehmen lässt, ist jetzt eine erhöhte Leitfähigkeit festgestellt worden. Das hat die Verwaltung am Mittwoch mitgeteilt. Dies könne Indiz für einen erhöhten Salzgehalt im Wasser sein.

Von Claus Brand