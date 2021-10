Weihnachtspakete werden vor Ort gepackt

Spendenaufruf: Kirchengemeinde in Bad Oeynhausen-Bergkirchen setzt Hilfe für Menschen in Not in Ribnita fort

Bad Oeynhausen

Gemeinsam mit dem Ehepaar Gerda und Ernst-Ludwig Homann knüpft die Kirchengemeinde Bergkirchen an eine Tradition an und hat zur Weihnachtsaktion für Hilfsbedürftige in Moldawien aufgerufen. Mit Spenden und der Hilfe der Ehrenamtlichen vor Ort in der moldawischen Kleinstadt Ribnita sollen auch in diesem Jahr Weihnachtspakete an Bedürftige verteilt werden.

Von Natalie Lydia Meyer