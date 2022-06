Wenn Stemweder Schützenkönige fliegen...

Schon seit Wochen hatten die Westuper Schützen erwartungsvoll ihrem traditionellen Schützenfest entgegengeblickt. Nach 2019 und der Corona-Pause sollte endlich wieder am Freudeneck gefeiert werden.

Begeistert werfen die Westruper Schützenkameraden ihre neue Majestät Kalle Wessel bei der Proklamation in die Luft. Wessel regiert das Schützenvolk gemeinsam mit Ehefrau Karin.

Und so geschah es am vergangenen Wochenende – mit einer tollen Bilanz. „Der Besuch unseres Festes war überraschend gut“, freute sich Vorstandsmitglied Ulrich Hegerfeld am Montag im Gespräch mit dieser Zeitung. „Wir sind sehr zufrieden. Es gab einen reibungslosen Ablauf und ganz wunderbare neuen Majestäten.“ Kalle und Karin Wessel bestiegen den Königsthron (wir berichteten). Die Jungschützen werden von Frederik Tebbe und Theresa Stahl regiert.